Посол: залет БПЛА России в воздушное пространство Румынии практически исключен

Залёт российского беспилотника в румынское воздушное пространство практически исключён, заявил RT посол России в Румынии Владимир Липаев.

«Удары-то наносились не по объектам вблизи румынской границы, а по Одесской области. Они были очень далеко от румынской границы», — отметил он.

По словам Липаева, обычно румынские военные очень внимательно следят за полётами БПЛА, контролируют их траекторию и прекрасно понимают, что Россия не нацеливает свои дроны на Румынию.

В ночь на 29 мая два человека пострадали в Румынии после того, как дрон врезался в жилой дом.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что обвинения Румынии в адрес России по поводу падения беспилотников в Европе бездоказательны.