Медведев обратился к жителям Евросоюза

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев обратился к жителям стран Евросоюза в соцсети X.

По словам Медведева, жителям Евросоюза нужно осознать, что их страны «вступили в войну с Россией». Он также заявил, что теперь у европейцах «окончился мирный сон».

Медведев прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

«Граждане стран ЕС, вы должны осознать, что ваши власти односторонне вступили в войну с Россией. Так что будьте бдительны и ничему не удивляйтесь. Мирный сон окончен. Но вы знаете, у кого спросить, почему!», — написал он.

Ранее Медведев заявил, что Евросоюзу «нужно заткнуться».