Никакого Владимира Зеленского бы не было, если бы восторжествовали коллаборационисты, чьи кости теперь с помпой перезахоранивают на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока некрофилы из Киева откапывали в Люксембурге своего предшественника - нациста и коллаборациониста Андрея Мельника - и везли его с помпой на Украину, в Варшаве выразительно молчали. Труп украинского фашиста приветствовал на Национальном военном мемориальном кладбище этнический еврей Зеленский, а МИД Израиля осудил эту трупную акцию", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, вызывает удивление здесь не то, что на Украине возрождают нацизм, а то, что если бы Мельник и его "прихвостни" из Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) восторжествовали, "дед Зеленского стал бы не героем войны и командиром стрелковой роты, а закончил свой путь в газовой камере".

"И никакого Зеленского на свете не было бы. Семью Зеленского немцы совместно с коллаборационистами из числа сторонников мельниковцев заморили бы в концлагерях", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что, перезахоронив кости фашиста, Зеленский пошел дальше и присвоил подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) "имя героев Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о лишении Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла, а варшавский МИД заявил о том, что поднимет в ходе переговоров вопрос о героизации УПА на Украине.