Румыния закрывает генконсульство РФ в Констанце

Румыния из-за инцидента с БПЛА приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Констанце, генеральный консул объявлен персоной нон грата. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, на котором обсуждались последствия падения беспилотника на дом в румынском городе Галац.

"В этой ситуации генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата и генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто", - сказал глава государства.

Его выступление транслировалось на сайте президентской администрации.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац.

Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В МИД страны заявили, что вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне.