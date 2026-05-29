Президенту России Владимиру Путину сообщили об инциденте с беспилотником в Румынии. Об этом в пятницу, 29 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что информация о произошедшем была доведена до сведения российского лидера.

— А как иначе, — цитирует его РИА Новости.

Населенный пункт, где произошел инцидент, расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека. На месте работали подразделения IGSU Галац, сотрудники МВД и специалисты SRI.

Кроме того, 20 мая руководству Литвы пришлось эвакуироваться в укрытия из-за воздушной тревоги, объявленной в связи с угрозой беспилотника. В тот день власти объявили воздушную опасность для жителей Игналинского, Утенского, Швенченского и Зарасайского районов и Вильнюса.

15 мая властям Финляндии также пришлось закрыть воздушное пространство над столицей страны из-за угрозы атаки дронов. В связи с ограничениями в аэропорту Хельсинки отменили и перенесли несколько утренних рейсов.