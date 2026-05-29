Ушаков оценил визит Путина в Казахстан и саммит ЕАЭС в Астане

Помощник российского лидера Юрий Ушаков положительно оценил визит главы государства Владимира Путина в Казахстан и прошедшее в Астане заседание Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Хороший форум. И визит, по-моему, очень хороший», — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Путин в ходе выступления на заседании ВЕЭС назвал углубление союзнических связей со странами ЕАЭС безусловным приоритетом для России.

27 мая Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву удалось обсудить много вопросов на неформальной встрече.

Путин и Токаев по итогам переговоров в Астане также приняли совместное заявление о семи основах дружбы народов России и Казахстана.