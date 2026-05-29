Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.