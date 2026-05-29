О работе ЕАЭС, Индии и выгоде для граждан: главные заявления Путина сегодня

Президент России Владимир Путин 29 мая выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства подвел итоги работы ЕАЭС, обозначил ключевые приоритеты Москвы и рассказал о расширении торговых связей.

Об эффектной работе ЕАЭС

Путин подчеркнул, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) доказал свою эффективность, несмотря на внешние вызовы, передает ТАСС. По мнению президента, это подтверждают даже критические оценки партнеров, помогающие союзу развиваться.

«Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше», - подчеркнул Путин.

О приоритетах Москвы: углубление союзнических связей

Россия рассматривает интеграцию в рамках евразийского пространства как ключевой вектор своей внешней политики, отметил Путин. Президент поблагодарил Астану за организацию встречи и выразил признательность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за продуктивное председательство в ЕАЭС.

«Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом. И мы намерены и дальше всемерно способствовать развитию интеграционных процессов на всем евразийском пространстве», - сказал президент РФ.

О выгоде для граждан: плотная интеграция повышает доходы

Российский лидер отдельно остановился на практических результатах работы союза для бизнеса и граждан, особенно в условиях текущей геополитической и экономической турбулентности, передает ТАСС.

«Хотел бы особо подчеркнуть, <…> плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств - участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран», - сказал президент.

Об открытости союза: круг партнеров расширяется

Путин подчеркнул, что ЕАЭС не изолируется от мира и готов работать со всеми, кто настроен на конструктивный и равноправный диалог, передает ТАСС. Деятельность союза вызывает растущий интерес со стороны крупнейших международных платформ, включая СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«ЕврАзЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется», - указал Путин.

О новых рынках: активизация переговоров с Индией

Президент России отметил и расширение географии свободной торговли, сообщает ТАСС. В прошлом году были заключены важные соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией. Сейчас на повестке дня - либерализация торговли с Индией, одной из крупнейших экономик мира.

Путин добавил, что Москва поддерживает запуск соглашений и с другими новыми партнерами, но каждый шаг будет детально анализироваться.

О поддержке бизнеса: льготные кредиты и импортозамещение

Внутри союза продолжается гармонизация таможенного законодательства и запуск механизмов реальной помощи промышленности, рассказал Путин. Государства ЕАЭС смогли запустить процессы импортозамещения на базе передовых технологий.

«По линии ЕАЭС запущен механизм льготного софинансирования перспективных индустриальных проектов. Кредиты на эти цели выделяются под проценты существенно ниже рыночных», - отметил российский лидер.

По данным президента, бизнес проявил живой интерес к субсидиям: два совместных промышленных проекта уже реализуются, по трем одобрено финансирование, а еще 14 находятся в детальной проработке Евразийской комиссии.