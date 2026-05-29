Путин назвал углубление партнерства со всеми странами ЕАЭС приоритетом для РФ

Россия считает приоритетом для себя углубление партнерства со всеми государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы выразить признательность Касым-Жомарту Кемелевичу [Токаеву, президенту Казахстана], казахстанским коллегам за работу, проводимую в ходе председательства в ЕАЭС, и за организацию нашей сегодняшней встречи. Подчеркну, что для России углубление союзнических связей со всеми государствами ЕАЭС является безусловным приоритетом. И мы намерены и дальше всемерно способствовать развитию интеграционных процессов на всем евразийском пространстве", - сказал он, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.