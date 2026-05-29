В Госдуме прокомментировали инцидент с падением БПЛА на дом в Румынии
Инцидент с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Румынии является провокацией против России, подстроенной Евросоюзом.
Об этом заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».
Депутат также пояснил, что со стороны Бухареста на данный момент не поступало доказательств, что упавший беспилотник принадлежал России. Соболев добавил, что сначала нужно предъявить доказательства, а затем уже обвинять Москву в причастности к инциденту.
Инцидент с БПЛА произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.