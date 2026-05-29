В Госдуме прокомментировали инцидент с падением БПЛА на дом в Румынии

Инцидент с падением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на жилой дом в Румынии является провокацией против России, подстроенной Евросоюзом.

Об этом заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, чьи слова приводит «Газета.ru».

«Мы уже неоднократно видели, как страны Евросоюза используют тему с беспилотниками для провокаций против России. Я уверен, что история, которая произошла в Румынии, точно такая же провокация», — пояснил он.

Депутат также пояснил, что со стороны Бухареста на данный момент не поступало доказательств, что упавший беспилотник принадлежал России. Соболев добавил, что сначала нужно предъявить доказательства, а затем уже обвинять Москву в причастности к инциденту.

Инцидент с БПЛА произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.