Лебедев: на саммите ЕАЭС поднимут тему взаимоотношений Армении с ЕС

Тема взаимоотношений Армении с Евразийским экономическим союзом в контексте ее сближения с ЕС будет обсуждаться на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит 29 мая в Астане. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В принципе, идет обсуждение, насколько я знаю. Конечно, касаются там темы ЕАЭС, ЕС, но это уже будет известно сейчас по итогам заседания в узком формате", - сказал он в комментарии "Вестям", выразив мнение, что этот вопрос "будет обсуждаться доброжелательно".

Тем не менее, отметил он, вопрос стоит принципиально.

"Принципиально вопрос стоит: вы выбираете или ЕАЭС, или ЕС? ЕС - это слишком длинная история, многие страны хотят в ЕС, история поступления в ЕС тянется годами. А ЕАЭС - это реальность, от которой сейчас не отвернуться. <...> Сейчас с ЕАЭС, это уже заявил и премьер-министр Армении Никол Пашинян, и многие другие деятели, никто порывать не собирается. Поэтому сотрудничество будет продолжаться. Ну а что касается ЕС, там уже посмотрим", - добавил Лебедев.

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Европейским союзом. Парламент Армении 26 марта 2025 года в ходе второго и окончательного чтения принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. При этом Пашинян утверждает, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.

Как отмечал президент России Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.