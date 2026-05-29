В России высказались о цели ударов ВСУ по Волгограду и другим городам в глубине страны

Атаками на города в глубине России Киев пытается доказать себе свое величие, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Так о цели удара по Волгограду сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Они пытаются доказать самим себе, что они очень сильные, настойчивые, убежденные в своей правоте люди. Фашистские режимы обычно бьют по гражданским целям, по детям, доказывая свое величие самим себе. Это и происходит, к сожалению», — прокомментировал Карасин.

Сенатор добавил, что Россия не оставит без ответа удары по гражданским объектам и мирным жителям.

«Мы будем на это жестко отвечать и в военном смысле, и в международно-правовом», — заключил он.

В пятницу, 29 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после ночного удара ВСУ в Волжском загорелись объекты промышленности. Жертвами атаки стали два человека.