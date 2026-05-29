В Госдуме ответили на резкие слова главы МИД Украины Сибиги в адрес РФ

Киев пытается делать «хорошую мину при очень плохой игре», а слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о «козырях» для давления на Россию являются блефом. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее Андрей Сибига заявил, что у Украины и Европы есть «сильные козыри» и сейчас настало время их разыграть. Он подчеркнул, что европейские страны должны начать проявлять «реальную силу», и у них есть необходимые для этого рычаги, в том числе «санкции и замороженные российские активы».

Российский парламентарий Александр Толмачев отметил, что украинская сторона пытается имитировать уверенного игрока в «политический покер», но ей точно не стать чемпионом.

«Киев пытается делать хорошую мину при очень плохой игре. Украина даже в обсуждаемой цитате прикрывается европейскими партнерами. Это подчеркивает ничтожность и несамостоятельность современной власти. И лучше бы Сибиге санкции не упоминать: как мы знаем, по самим европейцам они ударили гораздо больнее», — заметил он.

Также депутат Госдумы предположил, что так и не была решена проблема с получением Украиной кредита от ЕС на сумму €90 млрд, и именно поэтому Киев сейчас «пытается встряхнуть медиаполе».

«Для Киева эти колебания — смерть. Там не могут позволить ЕС даже задуматься о том, куда на самом деле пойдут миллиарды евро, потому что сомнения приведут к отказу, а тот — к окончательному политическому краху Киева как западной марионетки», — констатировал Толмачев.

Напомним, что Совет Евросоюза ранее разрешил использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине на €90 млрд. Средства будут выданы двумя траншами по €45 млрд в 2026–2027 годах. Погашение кредита, по замыслу Брюсселя, должно произойти за счет будущих репараций России.