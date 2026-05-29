Решетников: путь Армении может привести к невозможности ее членства в ЕАЭС

Путь Армении когда-нибудь приведет к невозможности ее нахождения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в интервью "Вестям" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Тот путь, на который коллеги встали, он, конечно, рано или поздно приведет к невозможности нахождения в ЕАЭС", - сказал министр.

Ранее он также говорил о том, что запрет на ввоз продукции из Армении в Россию не скажется на инфляционной ситуации в РФ и на продуктовом обеспечении, а, скорее, негативно повлияет на экономику Армении.