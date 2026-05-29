Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заседание ВЕЭС будет проходить в узком и расширенном форматах, в ходе которых участники заседания обсудят планы Армении по вступлению в ЕС. При этом на саммит в Астану не приехал премьер Армении Никол Пашинян – он сослался на избирательную кампанию в стране. Вместо него на саммите Ереван представляет вице-премьер Мгер Григорян.

5 мая в Ереване прошел первый в истории двусторонний саммит Армения — ЕС. Главным итогом прошедших встреч стала совместная декларация республики и Евросоюза из 44 пунктов, в которой форум был назван «исторической вехой в углублении отношений» между Ереваном и Брюсселем. После этого в Кремле заявили, что Армения пытается «усидеть на двух стульях».

В настоящее время Путин находится с государственным визитом в Казахстане. Накануне российский лидер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане.