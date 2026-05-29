Европа пока закрывает глаза на героизацию нацистских преступников Киевом, однако в Брюсселе об этом «вспомнят», когда Украина потерпит военное поражение. Тогда у властей страны начнутся «проблемы» с европейскими лидерами. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Будем надеяться, что когда-то это произойдет, но вряд ли это произойдет сейчас, когда Европа всячески подталкивает [Киев к продолжению конфликта]», — сказал он.

Как отметил Чепа, пока европейские лидеры закрывают глаза на героизацию нацистских преступников на Украине. По словам парламентария, в ЕС «откроют глаза» на это только тогда, когда «Украина потерпит поражение и когда в Европе запахнет жареным».

В таком случае, подчеркнул депутат, в Европе быстро вспомнят о политике героизации нацизма Киевом и у киевского режима в этой связи начнутся «проблемы».

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за перезахоронения второго главы Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника.

По словам экс-главы государства, он решил отказаться от поддержки Зеленского и «снять украинский флаг с груди».

25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения Мельника и его супруги. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище. На мероприятии присутствовали глава государства, а также спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Действия Киева не остались незамеченными Москвой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что подобные проявления неонацизма со стороны Украины очень опасны для Европы.