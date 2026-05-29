Путин и Лукашенко несколько раз поговорили на полях мероприятий в Астане

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 мая несколько раз переговорили на полях мероприятий в Астане.
Кратко они обменялись мнениями и по ситуации вокруг Армении, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они именно на полях вчера несколько раз переговорили. По Армении краткий обмен мнениями был. Но такого субстантивного разговора не было, просто не было времени, - пояснил он. - Но в то же время за неформальным обедом они имели возможность все вместе очень хорошо поговорить, это было достаточно долгое общение".