Песков оценил роль ЕС в переговорах по Украине

Европа не может быть посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как является стороной конфликта. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков напомнил, что европейское оружие непосредственно стреляет по российским военным и наносит удары по территории России, «и абстрагироваться от этого невозможно».

«В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины (…) Поэтому, конечно, вот в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.

В ЕС идею посредничества Шредера не поддержали. Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, заявила, что сама могла бы представлять ЕС на переговорах с Москвой. Она отмечала, что «распознала бы ловушки, которые расставляет Россия». При этом позднее Каллас заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева.