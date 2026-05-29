Песков назвал условие для мира на Украине

Мир на Украине настанет быстрее, если ее союзники перестанут поставлять ей оружие. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он рассказал, что российская сторона позитивно оценивает решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра об отказе от поставок оружия Украине.

«Мы ожидали бы, чтобы все страны приняли такое решение, тогда быстрее бы мир настал», — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что Евросоюз является стороной конфликта и не может выступать посредником в переговорах с Киевом.

Накануне премьер-министр Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

До этого венгерский премьер заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева.

