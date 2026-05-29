В Кремле назвали «самую большую глупость» Европы

Самой большой глупостью стран Евросоюза (ЕС) в украинском вопросе является отказ от диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, европейские страны в настоящий момент являются стороной конфликта и не могут выступать посредником по Украине.

«Европа не может сейчас претендовать на посредничество, так как воюет на стороне Украины», — добавил Песков.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас выступила против участия ЕС в качестве посредника на возможных переговорах России и Украины, заявив, что союз «явно на стороне Украины» и не может считаться нейтральной стороной. По ее словам, Брюссель намерен продвигать на возможных переговорах с Россией ряд принципиальных требований. Среди них — отказ признавать новые российские регионы, сокращение Вооруженных сил РФ, выплаты «компенсаций» Украине и сотрудничество Москвы с Международным уголовным судом (МУС).

При этом в Брюсселе продолжают обсуждать формат будущих контактов с Москвой, а заявления Каллас уже раскритиковали в российском МИД.