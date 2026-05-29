МИД Румынии вызвал посла России Липаева после инцидента с падением БПЛА

МИД Румынии: российский дрон атаковал дом в Галаце Врезавшийся в многоквартирный дом в румынском городе Галац беспилотник якобы был российским. Такое утверждение министр иностранных дел республики Оана Цойу сделала в соцсети X. "Российский беспилотник с взрывчаткой, участвовавший в атаке на инфраструктуру на Украине, разбился в Галаце, вызвав пожар на крыше жилого дома", — написала дипломат. По ее словам, ~два человека получили незначительные травмы~, еще нескольким жильцам потребовалась помощь врачей. Людей из здания эвакуировали. Перед попаданием в здание Военно-воздушные силы Румынии подняли в небо два самолета и вертолет, пилоты которых получили разрешение на уничтожение беспилотников. Является ли падение дрона на крышу следствием их действий — не уточняется. Цойу назвала произошедшее эскалацией и объявила, что ~Румыния примет дипломатические ответные меры~ в отношении России из-за якобы нарушения своего воздушного пространства. Кроме того, Бухарест проинформировал членов НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте о произошедшем и запросил ускорение процесса передачи Румынии средств противодействия беспилотникам. МИД Румынии также вызвал посла России Владимира Липаева. О том, что на крышу дома упал именно российский дрон, заявили и в министерстве обороны Румынии. По утверждениям представителей ведомства, беспилотники собирались атаковать украинскую инфраструктуру "вблизи речной границы с Румынией", то есть в Одесской области. Президент присоединился к обвинениям Президент Румынии Никушор Дан также обвинил Россию в произошедшем. В своем посте в Facebook он не стал указывать принадлежность дронов, однако заявил, что их попадание в румынское небо является следствием украинского конфликта. "Я созвал сегодня в 11 часов заседание Высшего совета национальной обороны, чтобы обсудить последствия самого серьезного инцидента, затронувшего территорию страны с начала конфликта России и Украины. Мы примем соразмерные меры в отношении Российской Федерации", — написал он. Глава Румынии подтвердил, что на перехват беспилотников были направлены два самолета F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT. Однако, по его словам, они хоть и сопровождали дрон, сбивать его не стали из-за отсутствия возможности уничтожить устройство без риска для безопасности граждан. Дан анонсировал "многоуровневый ответ" Бухареста. В частности, он пообещал проинформировать Совет Безопасности ООН о произошедшем. Реакция Европы Генсек НАТО Марк Рютте после разговора с представителями Румынии уже отреагировал на инцидент. В соцсети X он также поторопился обвинить Россию и заявил, что НАТО "готово защищать каждый дюйм своей территории". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность румынскому народу, заявила, что Россия якобы "перешла еще одну черту", и напомнила, что Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций. Произошедшее прокомментировали в соцсетях президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, премьер-министр Литвы Инга Ругинене и министр обороны Италии Гвидо Крозетто. По данным агентства Reuters, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также вызвал посла РФ, поскольку Париж считает дрон "российским". Провокация против России Россия пока никаких официальных заявлений по факту обвинений со стороны Запада не сделала. Однако генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с "Газетой.Ru" допустил, что произошедшее могло быть провокацией. "Мы уже неоднократно видели, как страны Евросоюза используют тему с беспилотниками для провокаций против России. Я уверен, что история, которая произошла в Румынии, — точно такая же провокация", — заявил депутат. Соболев подчеркнул, что ~Румыния пока не предоставила никаких доказательств~ принадлежности беспилотника России. "Я не уверен, что это вообще был российский беспилотник. Пусть сначала предъявят доказательства, а потом уже обвиняют", — отметил он. Не единственный дрон Мэр уезда Марамуреш на севере Румынии сообщил радиостанции Europa FM, что в его регионе 29 мая также был обнаружен неизвестный дрон. "Это довольно большой беспилотник. Мы сразу же вызвали полицию. Приехали специалисты, чтобы разобраться, в чем дело. Я не думаю, что он военный", — сказал чиновник. Полицейские оцепили территорию. Прибывшие на место саперы установили, что, предварительно, дрон не был снаряжен боевой частью или сбрасываемой взрывчаткой. Принадлежность беспилотника устанавливается.