Швейцария вновь предложила Женеву для переговоров России и Украины

МИД Швейцарии пригласил российского посла Сергея Гармонина для беседы, в ходе которой и было сделано это заявление. Подробности дипломат раскрыл в комментарии ТАСС.

По его словам, швейцарская сторона подтвердила готовность дипломатии вновь предоставить женевскую площадку для потенциальных переговоров по украинскому кризису.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что переговорный процесс находится в тупике. Последний раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины проходил в Женеве 17–18 февраля.

Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал те переговоры как тяжелые, но деловые. С тех пор официальных встреч в подобном формате не проводилось.