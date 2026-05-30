Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с RT, что перезахоронение в Киеве одного из руководителей ОУН* — «исторический плевок в лицо» Польше.

«Зеленский, видимо, под воздействием запрещённых веществ настолько деградировал морально и интеллектуально, что даже не задаётся вопросом, как его популизм на крови и потуги по возрождению фашизма будут воспринимать союзники. Он считает, что все они повязаны общей русофобской порукой», — поделился депутат.

25 мая на Украине на территории Национального военного мемориального кладбища захоронили останки сотрудничавшего с нацистами во время Второй мировой войны главаря ОУН Андрея Мельника и его жены Софии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.

* «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).

** «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).