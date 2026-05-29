Владимир Зеленский и его спонсоры не стремятся к диалогу с Россией по мирному урегулированию и делают все для эскалации. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания, пишет РИА Новости.

«Ни главарь киевского режима, ни его спонсоры к предметному диалогу по перспективам мирного урегулирования с нашей страной не только не стремятся, но и делают все для эскалации противостояния», — отметил он.

Ранее сообщалось, что реакция стран Запада на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральных крах. С такой оценкой выступил Василий Небензя. По его словам, если страдания детей можно использовать против России, то это становится международным скандалом, а если причиной страданий становятся умышленные действия Украины, то «трагедия исчезает за оговорками, сомнениями».

До этого также сообщалось, что западные страны не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине был урегулирован, русофобия затмевает здравый смысл. С такой точкой зрения выступил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.