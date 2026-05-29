Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что Москва и впредь не будет оставлять без ответа террористические действия киевского режима. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Киев при молчаливом одобрении западных партнеров уже давно превратил террор против мирных россиян в инструмент ведения войны.

Небензя обвинил европейцев в игнорировании трагедии в Старобельске

«Тем более что циничный теракт в Старобельске — далеко не единичный случай. Только за прошлую неделю в результате атак боевиков киевского режима погиб 51 мирный житель и еще 199 человек, в том числе 20 детей, получили ранения», — сказал Небензя.

До этого он отметил, что лидеры Европы окончательно и бесповоротно списали Украину, пытаясь выиграть время для своей безумной подготовки к войне с РФ.