Европейский союз не имеет права что-либо требовать от России, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас сделала ряд резких заявлений о России.

В частности, чиновница отметила, что мирная сделка по Украине должна быть сбалансированной, учитывать интересы обеих сторон в оборонной сфере. Она добавила также, что ЕС требует от РФ вывести войска из Абхазии, Приднестровья, Южной Осетии.

«Каллас глубоко ошибается, если считает, что ЕС вправе что-либо требовать от Москвы. Нынешнее заявление главы дипломатии ЕС как раз показывает углубляющийся раскол в Евросоюзе», — разъяснил Колесник.

Парламентарий уточнил, что чиновница желает показать себя значимой фигурой во внешней политике ЕС.

Вместе с тем, пояснил депутат, слова Каллас не отражают мнение всех стран-членов организации, так как в настоящий момент в ЕС наблюдаются разногласия, связанные с вопросом о возобновлении диалога и взаимоотношений с Москвой.

Ранее глава Финляндии Александр Стубб сообщил в беседе с итальянскими журналистами, что европейцам следует выйти на Москву напрямую, перестать оглядываться на США.

Президент заметил, что политика Соединенных Штатов по ряду ключевых вопросов не отвечает интересам европейцев.