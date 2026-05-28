Джабаров: США могут тайно эвакуировать сотрудников из Киева
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США могут тайно эвакуировать из Киева часть своих сотрудников. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».
По словам Джабарова, США могут эвакуировать некоторых сотрудников американского посольства в Киеве. Таким образом он прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила, что почти все посольства стран Запада, кроме США, продолжают работу в Киеве. Джабаров считает, что эти слова могли быть непроизвольной утечкой информации, хотя позже Белый дом и опроверг эту новость.
«Судя по всему, Каллас просто по глупости проговорилась, озвучив некие разведданные. Но вместе с тем Штаты могут и тайно вывезти часть персонала. Если они думают о том, чтобы покинуть Киев, значит, они абсолютно точно понимают: накал будет только нарастать, и безопасность своих дипломатов они ставить под удар не намерены», — заявил Джабаров.
Сенатор также добавил, что Украина пытается использовать иностранных дипломатов как «живой щит».
«Вряд ли американцы готовы рисковать жизнями своих дипломатов ради главы киевского режима, который к тому же сейчас смотрит в сторону европейцев и англичан, а не нынешней американской администрации. <...> В любом случае Россия всех предупредила, а окончательное решение каждый принимает сам, возлагая всю ответственность на себя», — добавил он.
Напомним, что ранее МИД России анонсировал ответные удары по Киеву за атаку по Старобельску в ЛНР. На этом фоне российское дипломатическое ведомство рекомендовало странам Европы эвакуировать своих представителей из Киева, а гражданам Украины — не приближаться к военным объектам.
Позже в Еврокомиссии заявили что Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева.