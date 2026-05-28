Путин заявил о лидерстве России в сфере искусственного интеллекта

Россия входит в число немногих государств, способных разрабатывать собственные независимые системы искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин.

Президент Владимир Путин подчеркнул уникальное положение страны в сфере передовых технологий, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, российский лидер отметил важность технологической независимости.

«Российская Федерация – одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», – сказал президент.

Это заявление прозвучало в рамках его государственного визита в Казахстан, который проходит с 27 по 29 мая.

Ранее в этот же день российский лидер провел продуктивные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Участие в форуме стало завершающим этапом программы государственного визита главы государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на пленарном заседании Евразийского экономического форума российский лидер назвал искусственный интеллект ключевым направлением технологического развития стран ЕАЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал планы государств союза утвердить документ для безопасного внедрения нейросетей в экономику.

В апреле глава российского государства призвал обеспечить создание отечественных фундаментальных моделей с максимальным уровнем суверенности.