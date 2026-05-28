Ушаков заявил, что США сохраняют отношения с Украиной
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ведёт переговоры с США, но Вашингтон при этом продолжает поддерживать отношения с Киевом.
Об этом он рассказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Ранее он заявил, что США вряд ли дадут оружие Киеву. По его мнению, американцам оно сейчас нужно в другом месте, и немедленно выполнять украинские запросы Вашингтон не станет.
Также он подчеркнул, что, несмотря на участие американских посредников в организации диалога, разносторонняя поддержка Киева со стороны Вашингтона не прекращается.