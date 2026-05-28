Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Белый дом отдаляется от Украины. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Слуцкого, администрация президента США Дональда Трампа пытается дистанцироваться от дальнейшей поддержки Украины. Депутат считает, что это связано с «саботажем попыток урегулирования» со стороны Киева.

«Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима», — заявил он.

Слуцкий также добавил, что в своих последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио ничего не сказал о поставках Украине снабжения для систем ПВО. Кроме того, Белый дом не осудил ответные удары России.

«Вашингтон здесь ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех», — добавил Слуцкий.

