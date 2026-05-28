$70.982.72

В Госдуме раскрыли истинное отношение администрации Трампа к Киеву

Андрей Дуванов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Белый дом отдаляется от Украины. Об этом сообщает News.ru.

В Госдуме раскрыли истинное отношение администрации Трампа к Киеву
© ТАСС

По мнению Слуцкого, администрация президента США Дональда Трампа пытается дистанцироваться от дальнейшей поддержки Украины. Депутат считает, что это связано с «саботажем попыток урегулирования» со стороны Киева.

«Администрация Трампа, предприняв значительные усилия для дипломатического решения украинского конфликта, но видя их прямой саботаж со стороны европейских столиц и укрохунты, дистанцируется от дальнейшей поддержки киевского режима», — заявил он.

Слуцкий также добавил, что в своих последних заявлениях глава Госдепа Марко Рубио ничего не сказал о поставках Украине снабжения для систем ПВО. Кроме того, Белый дом не осудил ответные удары России.

«Вашингтон здесь ведет себя мудрее и конструктивнее Брюсселя, не желая подвергать потенциальной опасности своих дипломатов и провоцировать конфликт с Москвой. А чаша терпения России переполнена. И мы об этом предупредили всех», — добавил Слуцкий.

Ранее Слуцкий высказался о целях СВО.