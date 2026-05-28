Захарова озвучила жесткую позицию РФ по Южному Кавказу

Россия не собирается покидать Южный Кавказ, будет отстаивать свои интересы, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что западные страны желают вытеснить Россию из макрорегиона, заставить ее покинуть Южный Кавказ.

«Если говорить о регионе, Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет, уходить не собирается», — отметила Захарова.

По ее словам, этот шаг невозможен в силу ряда исторических и географических причин.

Представитель МИД пояснила, что «в отличие от тех, кто мыслит конъюнктурно», Москва искренне заинтересована в процветании и стабильности этого региона.

Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин сообщил, что Россия сохраняет заинтересованность в продолжении контактов в формате «три плюс три» (РФ, Турция, Иран + Азербайджан, Армения, Грузия) по Южному Кавказу, надеется на скорейшее возобновление полноценной работы платформы.

Доктор исторических наук Федор Гайда отметил, в свою очередь, что уход России из государств Южного Кавказа будет означать, что РФ потеряет роль посредника и миротворца, роль, которую играла последние 200 с лишним лет в регионе.