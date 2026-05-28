Слова главы евродипломатии Каи Каллас о давлении на Россию напоминают короткий анекдот про мышей и кактус, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне Каллас рассказала, что на предстоящей неделе пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Министры обсудят меры по усилению международного давления на Россию в свете ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве.

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю, про бесконечные пакеты [ограничительных мер]», — отметила Захарова.

По ее мнению, действия стран ЕС, стремление нанести России стратегическое поражение — это своего рода «мания-фобия». Он добавила, что «мания стимулирует фобию, а фобия — манию».

Дипломат пояснила, что главное во всей этой ситуации, в путанице маний и фобий, это то, что европейцы «наносят сами себе вот это самое стратегическое поражение, а по сути уже нанесли».

Ранее сообщалось, что Захарова вспомнила про мышей и кактус при обсуждении позиции Евросоюза по ограничению экспорта российских энергоносителей.