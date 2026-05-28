Захарова анекдотом ответила на планы ЕС давить на Россию

Планы Евросоюза по усилению санкционного давления на Россию вызывают в Москве лишь иронию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сравнила многолетние попытки Брюсселя добиться «стратегического поражения» Москвы с известным анекдотом о мышах, которые кололись, но продолжали есть кактус.

«Короткий анекдот про мышей, которые кололись и плакали, но продолжали пытаться съесть кактус. Вот у меня такое впечатление, что это ровно про эту историю», — отметила Мария Захарова, комментируя планы главы евродипломатии Кайи Каллас обсудить новые ограничения после ответных действий российской армии.

Как передает РИА "Новости", дипломат подчеркнула, что европейские элиты находятся в замкнутом круге собственных заблуждений. По ее мнению, в Брюсселе сочетаются две деструктивные силы: «Фобия стимулирует манию, мания стимулирует фобию». Захарова призвала не воспринимать всерьез подобные инициативы, так как реальный ущерб от них несут не россияне, а сами европейские государства.

«Запутавшись в своих маниях и фобиях, они наносят сами себе вот это самое стратегическое поражение, а по сути уже нанесли», — добавила представитель внешнеполитического ведомства, указав на плачевные экономические показатели стран союза.

Ранее Кая Каллас объявила, что министры иностранных дел стран ЕС планируют провести обсуждение новых шагов против России.