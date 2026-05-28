Захарова назвала Сикорского министром пропаганды
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу польского дипведомства Радослава Сикорского министром пропаганды.
"Мне кажется, в Польше командные соревнования политиков по русофобии уже давно стали национальным видом спорта. Раз за разом, правда, возникает вопрос: действительно ли Сикорский - министр иностранных дел, а он точно министр иностранных дел Польши? Судя по его манерам и риторике, он скорее министр пропаганды, и не Польши, а какой-то другой страны, потому что его пропаганда антипольская", - отметила дипломат в ходе брифинга.