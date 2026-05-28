Захарова: обращений от Финляндии о посредничестве в диалоге ЕС - РФ не было

Финляндия не направляла России официальных обращений о желании выступить посредником в диалоге между Брюсселем и Москвой, а президент страны Александер Стубб делает все возможное для отказа от его кандидатуры. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких официальных обращений от или со стороны Финляндии не поступало, - указала она. - И, мне кажется, своими заявлениями Стубб делает все, чтобы его кандидатуру вообще не рассматривали на этом треке".

При этом Захарова уточнила, что на нынешнем этапе отношений контакты по линии ведомств двух стран "ограничиваются обсуждением вопросов функционирования загранучреждений, проблематикой выдачи виз, защитой российской недвижимости в Финляндии, обеспечением законных прав интересов проживающих в этой стране соотечественников и рядом других тем".