Токаев проводил Путина в аэропорту Астаны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проводил в аэропорту Астаны президента России Владимира Путина, завершившего государственный визит в Казахстан.
Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
«Касым-Жомарт Токаев проводил в столичном аэропорту президента России Владимира Путина, завершившего свой государственный визит в Казахстан», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу заявил, что Путину и Токаеву удалось обсудить много вопросов на неформальной встрече.