Содействие американской аналитической системы Palantir ("Палантир") в осуществлении киевским режимом нацистcкой русофобной политики не вызывает сомнений, а если ее руководство считает иначе, то пусть предоставит оспаривающие факты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что с самого начала специальной военной операции на Украине Palantir тесно сотрудничает с киевским режимом, предоставляя возможности задействования систем искусственного интеллекта в интересах ВСУ.

"И нет сомнения, что Palantir причастен к формированию и реализации нацистской русофобской политики бандеровского режима [Владимира] Зеленского, - указала дипломат. - Думаю, если данное предложение не соответствует действительности, руководство компании сможет представить убедительные доказательства обратного. Мы их учтем, примем к сведению".

При этом, как отметила официальный представитель МИД РФ, факты наличия договоренностей и обязательств у Palantir перед Пентагоном в качестве подрядчика хорошо известны.