Российская сторона заявила о недопустимости возможного демонтажа мемориала героям Великой Отечественной войны в армянском городе Артик. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Московский Комсомолец

По ее словам, планы местных властей вызывают протест у части армянского общества, однако руководство республики на эти обращения не реагирует.

Захарова отметила, что, по имеющимся данным, власти намерены довести до конца решение в отношении мемориала жителям города, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Представитель МИД РФ заявила, что люди выступают против демонтажа памятника, особенно если речь идет о его сносе без переноса в другое место. Она также указала, что пока нет ясности, будет ли мемориал перенесен или полностью убран.

По словам дипломата, на месте памятника планируется построить фонтан. В связи с этим Захарова задалась вопросом, нельзя ли выбрать для нового объекта другую площадку.

Официальный представитель МИД РФ связала ситуацию вокруг мемориала с более широкой тенденцией пересмотра исторической памяти. Она напомнила, что ранее на армянском государственном телевидении звучали высказывания, которые в Москве расценили как оправдание нацизма.

Кроме того, Захарова заявила, что Ереван в последнее время системно исключает из официальных документов словосочетание «Великая Отечественная война».

По мнению дипломата, значительная часть армянского общества не поддерживает подобные процессы и готова защищать память о событиях Второй мировой войны и участии армянского народа в борьбе с нацизмом.