Захарова заявила о недопустимости перевода баз США в Польшу

Размещение американских военных баз на польской территории приведет к серьезному обострению ситуации и росту напряженности в Европе.

Возможная передислокация американских сил в Польшу обернется эскалацией военной напряженности на европейском континенте, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобное развитие событий категорически не устраивает Москву.

«Неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингента из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовки США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу», – заявила дипломат на брифинге, передает РИА «Новости».

По ее словам, такой шаг неизбежно потребует от России принятия ответных военно-технических мер для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, это спровоцирует качественный рост военной напряженности на всем европейском пространстве, резюмировала Захарова.

Президент США 21 мая заявил об отправке в Польшу 5 тыс. военных. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поприветствовал это решение.