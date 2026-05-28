Захарова указала на нарастание интенсивности атак на РФ БПЛА, летящих через страны НАТО

Захарова: Россия в своих планах учитывает рост числа атак БПЛА через страны НАТО

Москва учитывает в своем планировании рост числа атак беспилотников, пролетающих в направлении России через страны НАТО, в том числе со стороны Прибалтики. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что генсек НАТО Марк Рютте называет такие обвинения в их адрес «абсурдными», но факты говорят об обратном.

«Тем не менее атаки беспилотников, летящих со стороны прибалтийских и североевропейских государств по целям в России, не только продолжаются, их интенсивность нарастает», — сказала Захарова.

По ее словам, странам НАТО приходится самим реагировать на это — сбивать беспилотники и объявлять воздушную тревогу.

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что был сбит украинский беспилотник под городом Тарту. Также НАТО подтвердило то, что самолеты-истребители F-16 Румынии сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии.