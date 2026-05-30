Посла России в Армении вызвали в Москву

Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

По данным ведомства, меры приняты в связи с шагами армянского руководства по сближению с Европейским союзом, которые, как заявили во внешнеполитическом ведомстве России, наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вызов посла для консультаций — дипломатический шаг, который обычно свидетельствует о серьёзной обеспокоенности Москвы. В последние недели Россия и другие страны-члены ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан) неоднократно заявляли о несовместимости членства в ЕАЭС и евроинтеграции. В свою очередь, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае сближения Армении с Евросоюзом России придётся «свернуть всю работу по интеграции».

Отношения Москвы и Еревана переживают системный кризис с 2023 года, когда Армения заморозила своё членство в ОДКБ из-за бездействия организации в конфликте с Азербайджаном. В 2025 году Армения приняла закон о начале процесса вступления в ЕС, а весной 2026 года в Ереване прошёл первый в истории саммит ЕС — Армения.

В ответ на евроинтеграционный курс Кремль уже начал вводить торговые ограничения: запрещён ввоз ряда армянских товаров (включая минеральную воду, коньяк, вина, овощи и фрукты), а также обсуждается возможная денонсация соглашений о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. По оценкам российских экспертов, выход из ЕАЭС может привести к потере до 14% ВВП Армении.