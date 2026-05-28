Захарова ответила на слова Буданова* про Украину и Русь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила проблему с самоидентификацией в Киеве после заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* об Украине как прародительнице Руси.

«Это, конечно, на мой взгляд проблема с самоидентификацией... поиск себя в пространстве, во времени», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что эта «самоидентификация» происходит на Украине через «оголтелый национализм, который перерос в неонацизм» и через «кровавую бойню», превратившуюся в терроризм.

Захарова также назвала подобные заявления примитивными инсинуациями о некой этнической исключительности украинской нации по сравнению с другими славянскими наследниками древнерусского государства.

Ранее Буданов заявил, что «Русь — это Украина».

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.