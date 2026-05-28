Путин и Токаев посадили дуб на Аллее дружбы

В Астане на Аллее вечной дружбы России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посадили дуб.

Церемония прошла в четверг после завершения российско-казахстанских переговоров в рамках государственного визита российского лидера, передает РИА «Новости».

Главы государств вместе засыпали землей корни дерева и полили саженец водой из леек. «Благое дело сделали», – сказал Токаев во время церемонии.

Решение о создании Аллеи вечной дружбы было принято в ноябре 2024 года во время предыдущего государственного визита Путина в Казахстан. Открытие Аллеи состоялось в мае 2025 года, в торжественной церемонии участвовала министр культуры России Ольга Любимова.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

Токаев назвал успешными переговоры с Путиным в узком формате. Российский лидер поблагодарил президента Казахстана за беседу в неформальной обстановке.