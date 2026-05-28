Россия шокирована реакцией секретариата ЮНЕСКО на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав случившееся вопиющим случаем преступной халатности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что секретариат организации занимается манипуляциями и по сути обеляет тех, кто совершил теракт против гражданского объекта и мирных жителей.

«Это уже даже не ангажированность. Это нахождение на стороне тех, кто совершает теракты», — добавила Захарова, призвав ЮНЕСКО неукоснительно соблюдать обязательства, соответствующие статусу международной гуманитарной организации.

Атака украинских военнослужащих на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.