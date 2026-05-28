Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о требованиях Европы на переговорах с Россией, назвав его «уличным высказыванием».

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Это обычные такие уличные высказывания этой дамы, к которым уже все привыкли и на которые, я бы сказал, мало кто реагирует. Ну кто на это будет реагировать?» — сказал он.

Ранее Каллас заявила, что ЕС в случае начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет требовать от России ограничения ее Вооруженных сил. По ее словам, Евросоюз должен требовать от Москвы таких же уступок, которые Москва требует от Киева.

Каллас добавила, что ЕС также потребует «вывода российских войск из Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии, так как в самой республике российских военных нет.