Ушаков ответил на вопрос о контактах РФ с Европой

Помощник президента РФ Юрий Ушаков высказался о контактах России с европейскими странами. По его словам, Москве есть о чем беседовать с их представителями, передает aif.ru.

В четверг, 28 мая, Ушаков отвечает на вопросы журналистов. Помощника главы РФ спросили о наличии тем для диалога между Россией и Европой.

«Конечно, есть [о чем разговаривать — прим. ред.]», — подчеркнул Ушаков.

Представитель Кремля также упомянул о дискуссиях внутри ЕС по поводу кандидатуры на роль переговорщика от Евросоюза в диалоге с Россией. Как заявил он, «пусть перебирают кандидатов».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас не смогла ответить на вопрос о том, идет ли в ЕС дискуссия по кандидатуре переговорщика для потенциального диалога с РФ.