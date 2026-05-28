Президент Украины Владимир Зеленский публично ставит ВСУ новые террористические задачи, а западные союзники призывают Киев не сбавлять темп.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Киевский неонацистский режим при активной поддержке стран НАТО, ЕС продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны», — сказала Захарова.

До этого профессор Чикагского университета Джон Миршаймер высказал мнение, что Европа не откажется от поддержки Украины из-за личных интересов. По его словам, поражение ВСУ поставит «черное пятно» на карьерах многих европейских политиков.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговоры с европейцами неизбежны, поскольку без них невозможно обсуждать будущую архитектуру безопасности Европы. Песков подчеркивал, что Россия и президент Владимир Путин открыты к переговорам. Однако действия европейцев по-прежнему направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались, заявил пресс-секретарь.

