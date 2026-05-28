Ушаков раскрыл подробности беседы Путина и Токаева об украинском конфликте

Вопрос урегулирования ситуации на Украине был поднят в ходе беседы президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет газета «Известия».

«Обсуждали достаточно коротко и не на переговорах, но я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему, несомненно, обсудили более подробно», — пояснил он.

Также Ушаков отметил, что вопрос членства Армении в ЕАЭС в той или иной степени будет обсуждаться на предстоящем заседании Высшего Евразийского совета.

Напомним, что президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая провели переговоры в Астане и приняли совместное заявление о семи основах дружбы народов двух стран. При этом Токаев особо подчеркнул, что между Москвой и Астаной нет разногласий, отметив, что Россия является лидером по прямым инвестициям в казахстанскую экономику.

В свою очередь президент России высоко оценил уровень взаимодействия Москвы и Астаны на ключевых международных площадках. А продолжающееся военное сотрудничество, по словам Владимира Путина, «является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе».