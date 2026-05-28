Кремль объяснил, что тормозит диалог с Европой

Европа не выходила с предложением о переговорах с Россией. Об этом заявил в четверг, 28 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля в комментарии ТАСС, у европейцев "нет никакой инициативы переговоров". Пока продолжаются дискуссии о кандидатуре потенциального переговорщика от Европы, самой инициативы нет, уточнил политик.

Перед этим глава евродипломатии Кая Каллас высказалась категорически против выбора переговорщика для восстановления диалога с Россией. Чиновница заявила, что это "ловушка, в которую хочет завести нас Россия, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними". При этом Каллас признала, что с в "мирных переговорах по Украине не происходит ничего".

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, в свою очередь, заявил, что европейские страны не могут играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной из-за глубокой вовлеченности в конфликт на стороне Киева. По мнению норвежского политика, гораздо лучше подошел бы некий "альтернативный посредник".