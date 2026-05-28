В МИД прокомментировали решение ЕС оставить посольства в Киеве

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявив об отказе ЕС эвакуировать посольства из Киева после предупреждения МИД России об ударах по объектам столицы, взяла на себя всю ответственность за сохранность европейских дипмиссий. Теперь это «их проблема».

Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Европейцы взяли всю ответственность за сохранность своих дипломатических миссий [в Киеве] на себя. Мы не имеем права им указывать, что им делать. Мы выполнили полностью свои обязательства. Мы их предупредили, сказали о том, что будет опасность. В данном случае госпожа Кая Каллас может считать, что она полностью взяла на себя ответственность как представитель Евросоюза по дипломатической линии. В данном случае это абсолютно их проблема. В ответ на гуманитарные, гуманные шаги со стороны России Еврокомиссия пытается предложить какие-то политические, популистские шаги, это абсолютно их проблема», — сказал дипломат.

Мирошник напомнил, что Россия не отказывалась от планов наносить удары по военным объектам в Киеве.

Глава евродипломатии Кая Каласс заявила, что сотрудники американского посольства покинут Киев в отличие от европейских дипломатов, которые продолжат работать в украинской столице. Ее слова об эвакуации дипмиссии США уже опровергли в МИД Украины и самом посольстве. Ранее Россия предупредила о подготовке ударов по военным объектам в Киеве и призвала иностранцев покинуть город. ЕС отказался эвакуировать сотрудников посольств. Зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.